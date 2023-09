En tant que réseau représentant les peuples autochtones, nous participons à l’effort visant à protéger les langues autochtones — et les histoires qui les accompagnent — grâce à notre initiative Exprimons-nous fièrement. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que lorsqu’une langue est perdue, nous perdons beaucoup plus que des mots. Nous perdons le sens. Nous perdons notre culture. Nous perdons notre aptitude à tirer des leçons de l’histoire et, surtout, d’en changer le cours. Comme plus de 70 langues autochtones risquent la disparition au cours de la prochaine génération, le moment est venu de s’exprimer.