Saison 1 – premières sur APTN (lundi) 23 octobre 2023

Sur le terrain est une série documentaire d’observation qui propose une immersion dans le quotidien d’intervenants autochtones de première ligne en santé et services sociaux travaillant à Manawan, Wendake, La Tuque et Montréal. La série vise à mieux comprendre leurs réalités et leurs motivations pour assurer, à travers des processus et contextes d’interventions, la sécurisation culturelle des membres de différentes nations.